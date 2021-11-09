По окончанию отопительного сезона Украина столкнется с очень кардинальным приростом задолженности за ЖКУ, - эксперт

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко ZIK

На сегодня в Украине примерно 68 млрд гривен долгов, а после отопительного сезона эта сумма вырастет еще на 15-20 млрд гривен, убежден экс-министр

По окончанию отопительного сезона 2021-22 лет Украина столкнется с очень кардинальным приростом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина", экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

"На сегодня имеем где-то 68 млрд долгов, из них две трети это за газ и за тепло, и за электроэнергию. Закончится этот отопительный сезон и эта цифра вырастет очень кардинально, я вам гарантирую, на 20 млрд, может, на 15 млрд вырастет", - спрогнозировал политик и задался вопросом, что в таком случае будет делать власть.

"Что они будут забирать у людей за долги? Собак, коз, коров, холодильники, квартиры?", - возмутился Кучеренко.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона.