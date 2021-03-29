Платежные системы и банки согласились постепенно снизить комиссии, - НБУ

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Однако, НБУ планирует принять взвешенное решение

В Украине платежные системы и банки будут постепенно снижать комиссии на оказание услуг. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан, на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Национальный банк наблюдает готовность платежных систем и банков-эмитентов платежных карт договариваться о плавном снижении межбанковской комиссии", - отметил он.

При этом Шабан добавил, что в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, развернувшейся относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.

"По нашему мнению принятие несбалансированного решения может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов", - пояснил чиновник.

Кроме этого, заместитель главы учреждения отметил, что НБУ поддерживает отмену законодательной нормы о том, что все торговцы должны принимать платежные карты. В свою очередь Нацбанк должен получить право отслеживать ставки комиссий интерчейндж. Центробанк планирует публиковать размер комиссий платежных систем.

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Напомним, что Украина надеется получить очередной транш от Международного валютного фонда. По мнению экспертов, для этого власть должна принять антисоциальные решения.