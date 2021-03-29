Платежные системы и банки согласились постепенно снизить комиссии, - НБУ
Однако, НБУ планирует принять взвешенное решение
В Украине платежные системы и банки будут постепенно снижать комиссии на оказание услуг. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан, на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Национальный банк наблюдает готовность платежных систем и банков-эмитентов платежных карт договариваться о плавном снижении межбанковской комиссии", - отметил он.
При этом Шабан добавил, что в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, развернувшейся относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.
"По нашему мнению принятие несбалансированного решения может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов", - пояснил чиновник.
Кроме этого, заместитель главы учреждения отметил, что НБУ поддерживает отмену законодательной нормы о том, что все торговцы должны принимать платежные карты. В свою очередь Нацбанк должен получить право отслеживать ставки комиссий интерчейндж. Центробанк планирует публиковать размер комиссий платежных систем.
Напомним, что Украина надеется получить очередной транш от Международного валютного фонда. По мнению экспертов, для этого власть должна принять антисоциальные решения.