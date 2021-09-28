Платежки должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифов, - Немчинов
Сейчас годовой тариф на газ для бытовых потребителей составляет 7,96 грн за кубометр
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифов. Об этом говорилось в его Telegram-канале.
Как отмечается, за формирование тарифов отвечает исключительно местная власть.
"Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", - отметил министр.
Сейчас компания "Нафтогаз", которая является поставщиком последней надежды, предлагает своим потребителям следующие годовые тарифы на газ:
- 7,96 гривен за кубометр газа для бытовых потребителей;
- 7,42 гривен за кубометр на первый год - для предприятий "Теплокоммунэнерго".
Напомним, что ранее экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что сейчас по всей Украине тарифы на газ увеличились на 52% из-за бездействия властей. По его словам, в тарифе на тепло заложена цена на газ где-то в районе 4-4,5 грн, а сегодня "Нафтогаз" предлагает покупать предприятиям "Теплокоммунэнерго" по 7,42 грн, то есть, практически, вдвое дороже.
Кроме этого, в Украине и в течение отопительного сезона могут повысить цены на газ. По словам политического эксперта Юрия Корольчука, стоимость газа может повыситься до 3-3,5 тыс. гривен.