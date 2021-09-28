Платежки должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифов, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов Фото из открытых источников

Сейчас годовой тариф на газ для бытовых потребителей составляет 7,96 грн за кубометр

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифов. Об этом говорилось в его Telegram-канале.

Как отмечается, за формирование тарифов отвечает исключительно местная власть.

"Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", - отметил министр.

Сейчас компания "Нафтогаз", которая является поставщиком последней надежды, предлагает своим потребителям следующие годовые тарифы на газ:

7,96 гривен за кубометр газа для бытовых потребителей;

7,42 гривен за кубометр на первый год - для предприятий "Теплокоммунэнерго".

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Напомним, что ранее экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что сейчас по всей Украине тарифы на газ увеличились на 52% из-за бездействия властей. По его словам, в тарифе на тепло заложена цена на газ где-то в районе 4-4,5 грн, а сегодня "Нафтогаз" предлагает покупать предприятиям "Теплокоммунэнерго" по 7,42 грн, то есть, практически, вдвое дороже.

Кроме этого, в Украине и в течение отопительного сезона могут повысить цены на газ. По словам политического эксперта Юрия Корольчука, стоимость газа может повыситься до 3-3,5 тыс. гривен.