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ПФУ увеличил финансирование пенсий: Сколько выплатили в августе

Фото из открытых источников

В последний день финансирования пенсий перечислено 1,5 млрд грн

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за месяц и в последний день перечислил 1,5 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Как отмечается, всего за август 2021 года на пенсии направлено 44,3 млрд грн, что больше, чем в июле (42,4 млрд грн) и в июне (42,6 млрд грн).

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Напомним, что ранее Министерство социальной политики предлагало в следующем году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет к инициированной президентом программе адресных пособий для пожилых людей.

В августе в Украине на 45% процентов (или на 834,3 грн) выросла минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пенсионеры будут получать по две пенсии в результате введения накопительной системы.

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