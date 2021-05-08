ПФУ отправил 2,4 миллиарда на выплаты украинским пенсионерам
В ведомстве обещают отдать пенсии всем вовремя
Пенсионный фонд направил пенсионные выплаты 2,4 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, сейчас выдача пенсий украинцам за май происходит согласно утвержденному графику.
При этом добавляется, что финансирование выплат в этом месяце будет обеспечено на общую сумму 15,9 млрд грн.
"Выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - резюмировали в ПФ.
Напомним, что в Украине с 1 апреля Кабмин увеличил тарифы на оплату услуг "Укрпочты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.