ПФУ отправил 2,4 миллиарда на выплаты украинским пенсионерам

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В ведомстве обещают отдать пенсии всем вовремя

Пенсионный фонд направил пенсионные выплаты 2,4 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, сейчас выдача пенсий украинцам за май происходит согласно утвержденному графику.

При этом добавляется, что финансирование выплат в этом месяце будет обеспечено на общую сумму 15,9 млрд грн.

"Выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - резюмировали в ПФ.

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Напомним, что в Украине с 1 апреля Кабмин увеличил тарифы на оплату услуг "Укрпочты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.