Пережить зиму будет трудно: Эксперт объяснил, чем страшно снижение напряжения в сети

Премьер-министр Украины 1997-1999 гг. Валерий Пустовойтенко Первый Независимый

Веерные отключения не смогут удовлетворить наших граждан

Пережить зиму в Украине будет трудно. Об этом заявил премьер-министр Украины 1997-99 гг. Валерий Пустовойтенко.

"Сегодня начали уже заключать договоры по 1300 долларов за 1000 м кубических газа. Мы перевели котельные на газ, потому что нужно сохранить уголь. Всю жизнь сколько есть энергетика – наоборот, хранили газ и использовали уголь. А мы дошли до того, что у нас ни угля, ни газа абсолютно нет. Это просто катастрофа, поэтому пережить зиму будет очень тяжело", – подчеркнул он.

Пустовойтенко заявил, что веерные отключения не смогут удовлетворить наших граждан.

"Кроме того, чтобы вы знали, уже есть типовой договор между облэнерго, допустим, Киевской области, и потребителями – они имеют право поставлять электроэнергию уже не 220 Вт, а на 10% меньше. А это уже опасность для нашей энергетической системы, это опасность для тех приборов, для граждан, которые используют их в своем обиходе. И меня когда-то учил министр энергетики Украины Алексей Шебестов, что 205 Вт, если напряжение сети – это уже катастрофа для энергетической системы нашего государства. Дожиться до того, что брать электроэнергию в Белоруссии, ну, когда это было?! Мы наоборот ее поставляли. Рядом находится Ровенская атомная станция, 4 блока – мы экспортировали электроэнергию, а сейчас берем", – подчеркнул бывший премьер-министр.

Он также добавил, что это просто стыд для нашего государства.

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Напомним, 2 ноября стало известно, что Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках Договора об оказании аварийной помощи. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны.