В Украине переселенцы смогут получить льготную ипотеку: Что для этого нужно

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Лиц, которые получат ипотеку, будут определять путем случайного выбора

На заседании 28 апреля Кабинет министров утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта в размере 25,5 млн евро, предоставленных Кредитным Учреждением для Восстановления (KfW). Об этом сообщает Министерство по вопросам реингтеграции временно оккупированных территорий.

"Реализация порядка создаст возможность для внутренне перемещенных лиц получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 тысяч евро до 20 лет под льготные условия – 3% годовых с расчетом 63 кв. м общей площади на семью, исходя из нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью", - говорится в сообщении.

Запланировано, что в рамках проекта в течение 2021 – 2022 годов будут обеспечены жильем около 680 семей или 1768 человек из числа внутренне перемещенных лиц.

Известно, что очередь на получение льготного кредита сформируют на базе существующих реестров, которые ведутся Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями.

Следует заметить, что граждане, которые стоят в очереди по соглашению с KfW, не будут исключаться из любого реестра Государственным фондом и его региональными управлениями до момента фактического получения кредита на приобретение жилья или улучшения жилищных условий по другим основаниям.

Как отмечается, чтобы выбор был справедливым для всех участников, победителей определят путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения.

"Победители самостоятельно выбирают объекты, которые могут быть приобретены за средства кредита. Объектами кредитования по Порядку будут квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный или одноквартирный жилой дом принят в эксплуатацию не больше чем 35 лет назад или реконструировано не больше чем 25 лет назад", - пояснили в министерстве.

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Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому усилил требования при предоставлении жилищных субсидий.