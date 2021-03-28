Перерасчет пенсий с 1 апреля: Как рассчитать надбавку и кому она полагается
Пенсию будут рассчитывать по специальной формуле, которая состоит из средней зарплаты, умноженной на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка
С 1 апреля текущего года украинских пенсионеров ждет прибавка к пенсии. Индексацию проведут только тем, кто официально устроен на работу, сообщает "РБК-Украина".
При этом тех, кто лишь недавно стал получать выплаты, дополнительные деньги не коснутся. Также для такой надбавки необходимы сверхурочный стаж, награды, почетные звания.
Пенсию будут рассчитывать по специальной формуле, которая состоит из средней зарплаты, умноженной на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж выражается в процентах, где 1 год = 1%.
Если пенсионер начал зарабатывать больше, то его коэффициент увеличится, если же нет - останется таким же, как и на момент выхода на пенсию.
Перерасчет пенсии будет касаться тех пенсионеров, которые за два года пенсии работали не все это время, а меньше.
ПФУ пока не анонсировал дату выплат, но по данным Федерации профсоюзов Украины, выплаты ожидаются, скорее всего, в течение мая-июня.
Сам же перерасчет пенсий происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако в отдельных случаях обратиться в госорганы все же придется. Так, если пенсионер вышел на пенсию по выслуге лет, а потом проработал еще 10 лет по другой профессии, после перерасчета выплата по возрасту может оказаться больше, чем за выслугу лет.
Если пенсионер продолжает работать, то пенсия будет проиндексирована с учетом рабочего стажа, который был приобретен и после выхода на пенсию.
В 2021 году работающие пенсионеры имеют право на увеличение доплаты только за стаж, за награды, почетные звания и в связи с повышением соцстандартов, в частности прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины с 1 апреля должен провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут перечислены для 2 млн человек.