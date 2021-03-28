Перерасчет пенсий с 1 апреля: Как рассчитать надбавку и кому она полагается

Пенсию будут рассчитывать по специальной формуле, которая состоит из средней зарплаты, умноженной на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка

При этом тех, кто лишь недавно стал получать выплаты, дополнительные деньги не коснутся. Также для такой надбавки необходимы сверхурочный стаж, награды, почетные звания.

С 1 апреля текущего года украинских пенсионеров ждет прибавка к пенсии. Индексацию проведут только тем, кто официально устроен на работу, сообщает "РБК-Украина".

Пенсию будут рассчитывать по специальной формуле, которая состоит из средней зарплаты, умноженной на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж выражается в процентах, где 1 год = 1%.

Если пенсионер начал зарабатывать больше, то его коэффициент увеличится, если же нет - останется таким же, как и на момент выхода на пенсию.

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Перерасчет пенсии будет касаться тех пенсионеров, которые за два года пенсии работали не все это время, а меньше.

ПФУ пока не анонсировал дату выплат, но по данным Федерации профсоюзов Украины, выплаты ожидаются, скорее всего, в течение мая-июня.

Сам же перерасчет пенсий происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако в отдельных случаях обратиться в госорганы все же придется. Так, если пенсионер вышел на пенсию по выслуге лет, а потом проработал еще 10 лет по другой профессии, после перерасчета выплата по возрасту может оказаться больше, чем за выслугу лет.

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Если пенсионер продолжает работать, то пенсия будет проиндексирована с учетом рабочего стажа, который был приобретен и после выхода на пенсию.

В 2021 году работающие пенсионеры имеют право на увеличение доплаты только за стаж, за награды, почетные звания и в связи с повышением соцстандартов, в частности прожиточного минимума для нетрудоспособных.