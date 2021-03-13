Пенсии в Украине могут вырасти до 7 тысяч: Как будет работать механизм

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В Минсоцполитики считают, что нужно изменить философию подхода к пенсиям

Пенсии в Украине могут вырасти в полтора – три раза, до 7 тысяч гривен. В Министерстве социальной политики разработали новую систему, которая поможет увеличить выплаты для граждан Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Офиса президента.

Марина Лазебная отметила, что нужно изменить философию подхода к пенсиям в Украине и сделать так, чтобы не только государство обеспечивало пенсию человека, но и каждый украинец мог делать собственные накопления на старость.

По новой системе Минсоцполитики, дефицит Пенсионного фонда расти не будет, а выплаты можно будет увеличить в 1,5 -3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - пояснила министр Лазебная.

Она добавила, что Министерство социальной политики активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере и в ближайшее время 125 услуг украинцы смогут получать онлайн.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля увеличится пенсионный возраст. Изменения будут касаться женщин 1961 года рождения.