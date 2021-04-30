Пенсии планируют повысить еще одной категории украинцев: Кто получит надбавку

В Минсоцполитики предлагают увеличить выплаты инвалидам I группы

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о повышении минимальной пенсии для инвалидов I группы. Его сейчас обнародовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В частности, документом предлагается с 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2200 гривен, в случае, когда у лиц с инвалидностью I группы, получающих пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 2200 гривен.

Реализация акта потребует дополнительных расходов в сумме 25,3 млн гривен в месяц за счет средств государственного бюджета.

"Реализация акта обеспечит установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2200 гривен лицам с инвалидностью I группы", – говорится в документе.

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Напомним, накануне Верховная Рада провалила голосование за внедрение накопительной пенсии. Инициативы отправили на доработку.

К слову, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3724,65 гривни. За квартал размер пенсий вырос на 217,14 гривни или на 6,2%.

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров.