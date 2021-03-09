Пенсии могут вырасти до 7 тыс. грн: В Минсоцполитики разработали новую систему
Это также позволит избежать увеличения дефицита бюджета Пенсионного фонда
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что разработала новую систему пенсионного обеспечения, которая позволит увеличить выплаты до 7 тыс. гривен без роста дефицита ПФУ. Об этом она рассказала во время совещания в Офисе президента.
По словам Лазебной, необходимо изменить философию в подходе к пенсионному обеспечению: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию.
По предварительным подсчетам, новая система позволит увеличить пенсии в 1,5-3 раза - до семи тысяч гривен.
"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", – рассказала глава Минсоцполитики.
Кроме этого, ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере – 125 услуг можно будет получить онлайн.
Напомним, с 1 марта в Украине состоится индексация пенсий на 11% для не менее 8 миллионов граждан.