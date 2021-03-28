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Паспорта вакцинации введут в ЕС с 15 июня

Тьерри Бретон AFP

Они не будут обязательным, но авиакомпании могут их требовать

Единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил еврокомиссар, который отвечает за вакцинацию, Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

Как отметил Бретон, сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде.

"Он не будет обязательным, но авиакомпании могут требовать", - сказал Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел ли он или нет.

Этот сертификат будет согласован между государствами-членами; европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут пригласить его в своей стране. Его цель - "восстановить движение, найти нормальную жизнь" и "способность двигаться без риска для себя или других", сказал Бретон.

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Ранее еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока. Получить его смогут не только вакцинированные люди.

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