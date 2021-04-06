Пасхальная корзина-2021: Во сколько обойдется традиционный набор продуктов

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Экономисты прогнозируют существенное подорожание продуктов

В этом году в Украине цены на продукты для пасхальной корзины вырастут на 15%. Об этом сообщили в "Сніданок з 1+1".

Как отмечается, наибольшее повышение стоимости ожидается уже в апреле-мае. Следовательно, корзина к Пасхе обойдется украинцам минимум в 850 гривен. Речь идет о пасхе, колбасу, буженину, сало, твердый сыр и яйца. Если же добавить в корзину зелень, фрукты, сладости и вино, то его стоимость вырастет до более тысячи гривен.

По данным УНИАН, В 2020-м году цены на продукты впечатляли не меньше. В частности, в Тернопольской области пасхальный набор достигал минимальной цены относительно других регионов Украины и составлял 683 грн. А самым дорогим оказался в Киеве - 876 грн.

При этом добавляется, что на востоке собрать такой же корзина стоит 713-812 грн. В Запорожской области он обошелся в 713 грн, в Днепропетровской - 729 грн, в Донецкой - 770 грн, а в Луганской области - 778 грн. Самым дорогим в регионе был продуктовый набор в Харьковской области - 812 грн.

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Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году вероятнее рост цен на продукты продолжится. Лидерами подорожания будут: мука, крупы, макаронные изделия, сахар, яйца, масло.