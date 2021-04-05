Падение цен на нефть ускорилось до пяти-шести процентов

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Brent опускалась на 5,02%, WTI – на 5,56%

Падение цен на нефть ускорилось до 5-6% вечером 5 апреля. Днем нефтяные котировки снижались на 1,5-2% на фоне решения ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 20:25 по киевскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась в моменте на 5,02% – до 61,6 доллара, майских фьючерсов на WTI – на 5,56% до 58,03 доллара за баррель.

При этом днем 5 апреля нефтяные котировки дешевели в районе 2%, затем падение ускорилось до 3% после открытия торгов в США.

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Напомним, сообщение о новом штамме коронавируса вызвало новые локдауны, остановку авиасообщения с Британией и падение цены на нефть на 3%.