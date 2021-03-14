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Озеро Бугаз в Крыму находится на грани исчезновения

Озеро Бугаз Фото krymr.org

Это произошло вследствие исчерпания источника, котрый его питал

Озеро Бугаз в окрестности Судака на территории временно оккупированного Крыма сильно обмелело и находится на грани исчезновения. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил  правозащитник Абдурешит Джеппаров. 

"Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда-то живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения", - отметил он. 

По словам Джеппарова, это стало результатом чрезмерного потребления подземных вод. В частности, сейчас такая ситуация наблюдается во многих водоемах полуострова. 

Новости по теме: В Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой жителей Симферополя. Видео

Ранее сообщалось, что запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ полностью истощены. К "мертвому объему" приближается Балановское водохранилище. 

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