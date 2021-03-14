Озеро Бугаз в Крыму находится на грани исчезновения

Озеро Бугаз Фото krymr.org

Это произошло вследствие исчерпания источника, котрый его питал

Озеро Бугаз в окрестности Судака на территории временно оккупированного Крыма сильно обмелело и находится на грани исчезновения. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил правозащитник Абдурешит Джеппаров.

"Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда-то живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения", - отметил он.

По словам Джеппарова, это стало результатом чрезмерного потребления подземных вод. В частности, сейчас такая ситуация наблюдается во многих водоемах полуострова.

Ранее сообщалось, что запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ полностью истощены. К "мертвому объему" приближается Балановское водохранилище.