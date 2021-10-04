Отопительный сезон будет сложным: В Раду для отчета вызывают министра энергетики

Герман Галущенко Фото из открытых источников

Сейчас в хранилища закачано на 9 млрд кубов газа меньше, чем в прошлом году

В Верховную Раду планируют вызвать министра энергетики для оценки перспектив отопительного сезона в Украине. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета, которое транслировал "Перший Незалежний".

"Мы все заходим в отопительный сезон, он будет непростым. Много сегодня существует вопросов у людей. Был подписан меморандум, там закреплены цены для населения, цены сохранены на уровне прошлого года, но параллельно с этим осталось много вопросов. Например, почему у нас на 9 млрд кубов газа меньше закачано в хранилища? Почему мы его не закачали по тем ценам, которые были летом, а не по 1200, которые есть сегодня.

Пока мы играли в назначение министров и глав "Нафтогаза" - сейчас имеем эту проблему. Давайте будем говорить правду, они же должны понимать, на что рассчитывать и местные бюджеты также должны это понимать", - отметил он.

По словам спикера Рады, бюджетный комитет сейчас работает и до 15 октября должен рассмотреть предложения для того, чтобы к 20 октября можно было принять в первом чтении проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

"Это важный вопрос, это основной финансовый документ по которому мы будем жить, страна будет жить в следующем году. Я бы все же предлагал пригласить к стенам ВР и заслушать министра энергетики в связи с той ситуацией, которую мы сегодня имеем. Какие прогнозы, какая готовность, каким будет наполнение газовых хранилищ рассчитываем ли мы на ту цену, которая есть сегодня?",- добавил Разумков.

Напомним, что ранее государственная компания НАК "Нафтогаз" повысила месячный тариф на газ в октябре на 4,56 гривны по сравнению с ценой в сентябре. Он будет на уровне 16,56 гривны за кубометр газа.