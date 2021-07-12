Открытие рынка земли в Украине: Количество заключенных сделок перевалило за полтысячи

Всего сделки зарегистрированы на 570 га

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что за 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключены 532 сделки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 570 га.

Кроме того, 3,28 тыс. нотариусов подали заявки на получение доступа к Государственному земельному кадастру, из них 3,1 тыс. утверждены, 123 – в очереди, 433 – получили отказ.

Минагро

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за первые 6 дней работы рынка земли зарегистрировали 332 сделки купли-продажи участков.