От России не поступало конкретных предложений по продолжению транзита газа через Украину, - Зеленский

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Президент лишь слышал, риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта о транзите

Со стороны Российской Федерации не поступало конкретных предложений по продлению транзита газа территорией Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в коворкинге "Creative States" на Печерске в Киеве.

"По транзиту газа у нас контракт до 2024 года. Мы "за" продолжение. Даже сказали, что давайте кроме нашего контракта, мы готовы увеличить транзит, позволяют наши мощности. Я считаю, что у нас это был удачный шаг, мы сказали, что давайте снижать себестоимость транзита, мы готовы, но Россия на это не пошла.

Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта о транзите, кроме этих заявлений я ничего не видел, предметных встреч между нашими людьми не было", - рассказал глава страны.

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Ранее сообщалось, что российский "Газпром" не забронировал никаких дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и не бронировал транзитную мощность газопровода "Ямал – Европа" на декабрь – на фоне этого цены на газ в Европе выросли.