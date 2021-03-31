От 6,7 до 8,85 гривен. Какой будет цена на газ в Украине в апреле

Самая высокая цена достигает 8,85 грн

Фото из открытых источников

В апреле в Украине перестает действовать фиксированная цена на газ 6,99 грн за куб. Ряд поставщиков уже обнародовал новые цены на газ для населения (без учета доставки). Всю имеющуюся информацию по новым тарифам собрала "ГазПравда".

Итак, до 6,99 грн за куб.м предлагают:

ООО Мегаватт Энерго сервисная компания-6,70;

ООО Эру Людям-6,75;

ООО Эру Трейдинг-6,75;

ООО Агросинтез Трейдинг-6,75;

ООО ГП Промсервис-6,85;

ООО Галнафтогаз - 6,86;

ООО Нафтогаз Украины-6,86;

ГП Евод Трейд КП Луцкводоканал - 6,88

ООО Газпромпостач-6,90;

ООО Кременчуггаз-Трейдинг - 6,90;

ООО Свободная энергетическая компания Паливэнерго-6,95;

ООО Волиньелектросбит - 6,97;

ООО Закарпатьеенергосбит - 6,97;

ООО Энерджи Трейд Групп-6,98.

Тариф 6,99 грн за куб. м установлен: ООО Киевоблгаз Сбыт; ООО Ивано-Франковскгаз Сбыт; ООО Харьковгаз Сбыт, ООО " Волыньгаз Сбыт, ООО Винницагаз Сбыт; ООО Ривнегаз Сбыт; ООО Хмельницкгаз Сбыт Черновцыгаз Сбыт; ООО Черниговгаз Сбыт; ООО Днепропетровскгаз Сбыт; ООО Житомиргаз Сбыт, ООО Николаевгаз Сбыт; ООО Запорожгаз Сбыт; ООО Гласкомерц, ООО ТАС энегии страны; ООО Стрийнафтогаз, ООО Закарпатгаз Сбыт; ООО Йе Энергия; ООО Львовгаз Сбыт; ООО Сумыгаз Сбыт; ООО Черкассыгаз Сбыт; ООО Полтавагаз Сбыт; ООО Прикарпатский Энерготрейд; ООО Аскания Энерджи, ООО Уманьгаз Сбыт; ООО Смарт Газ Систем; ООО Одессагаз-Поставка; ООО ТД Лубныгаз; ООО Кіевгазенерджі; ООО Львовенергосбит; ГП Пламя ПАО Коростышевгаз; ООО Газопставляющая компания Гелиос; ПОН (Поставщик Последней Надежды).

От 6,99 грн за куб.м:

ООО Газ Ап-7,60 грн;



ООО Донецкие энергетические услуги (YASNO) - 7,89;



ООО Днепровские энергетические услуги-7,89;



ООО Киевские энергетические услуги-7,89;



ООО Нафтогазпостачання - 7,92;



ООО Житомирская областная энергоснабжающая компания-7,98;



ООО Газпостачсервіс - 7,99;



ООО Тернопільоблгаз - 7,99;



ООО Газпостач Тернопольгоргаз-7,99;



ООО Луганскгаз сбыт-7,99;



ООО Ровенская областная энергоснабжающая компания-8,04;



ДП Шепетовкагаз ПАО Шепетовкагаз - 8,17;



ООО Маргаз-8,25;



ООО Кировоградская областная энергоснабжающая компания-8,27;



ООО Черновицкая областная энергоснабжающая компания-8,30;



ООО Херсонская областная энергоснабжающая компания-8,30;



ООО Азовгаз-8,85.

Цены на газ ГазПравда

Ранее сообщалось, что в Украине газоснабжающие компании определили стоимость газа для населения на апрель.