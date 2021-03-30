"Ощадбанк" проиграл суд по взысканию с РФ убытков за аннексию Крыма

Фото из открытых источников

В банке заявляют, что будут обжаловать это решение

Апелляционный суд Парижа отклонил решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против Российской Федерации о возмещении убытков, причиненных аннексией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах", - заявили в финучреждении.

В то же время в банке заявили, что планируют немедленно обжаловать решение парижского апелляционного суда перед Верховным судом, поскольку апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж.

Новости по теме: Канада ввела новые санкции против РФ из-за аннексии Крыма

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и объема полномочий апелляционного суда.

"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 года о возмещении Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, на пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делам с участием Российской Федерации", - добавили в "Ощадбанке".

Новости по теме: Австралия ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста

Напомним, в августе прошлого года украинский "Ощадбанк" выиграл суд у "Сбербанка России" касательно регистрации на территории Украины торговой марки СБЕРБАНК.