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"Ощадбанк" обжаловал во Франции отмену выплаты РФ 1,4 млрд долларов убытков за Крым

Фото из открытых источников

"Ощадбанк" обжаловал в Кассационном суде Франции решение Апелляционного суда Парижа

Государственный банк "Ощадбанк" обжаловал в Кассационном суде Франции решение Апелляционного суда Парижа, который отменил решение инвестиционного арбитража по иску к Российской Федерации о возмещении 1,4 миллиарда долларов убытков от оккупации полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как отмечается, "Ощадбанк" уверен, что Кассационный суд Франции признает и исправит явные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа. Тем самым он возобновит действие арбитражного решения против РФ, в котором говорится о компенсации.

"Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные Российской Федерацией активы "Ощадбанк" в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела "Ощад" будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований", - подчеркнул председатель правления банка Сергей Наумов.

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Напомним, 30 марта Апелляционный суд Парижа отклонил решение Международного арбитража от 26 ноября 2018 года по делу "Ощадбанка" против Российской Федерации о возмещении убытков, причиненных аннексией Крыма. Тогда в финучреждении завили, что "Ощадбанк" считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и таким, что противоречит устоявшейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.

7 июня 2021 года стало известно, что государственный банк "Ощадбанк" подал в кассационный суд Франции заявление об обжаловании решение Апелляционного суда Парижа.

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