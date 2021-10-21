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Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

"Северный поток-2"

Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для заявки

Оператор ГТС Украины вслед за НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку в немецкий энергорегулятор Bundesnetzagentur на участие в сертификации российского оператора газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба оператора.

В ОГТС Украины считают, что сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для заявки.

""Северный поток — 2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу", — заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон, добавив, что разрешение "потока" осуществлять транзит газа под контролем "Газпрома" приведет к безвозвратной изменения конфигурации украинской ГТС.

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Напомним, ранее мы писали, что НАК "Нафтогаз Украины" официально подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Основная позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку "не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству".

 
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