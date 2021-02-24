Оклады школьных медиков планируют повысить на 50%

Фото из открытых источников

На это из местных бюджетов в 2021 году нужно будет более 650 млн гривен

Министерство образования и науки Украины предложило повысить должностные оклады медсестер в школе на 50%. Проект соответствующего постановления Кабинета министров обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, с 1 января 2021 года медицинская сестра (6-9 тарифный разряд) имеет должностной оклад от 3872 гривен до 4619 гривен в месяц. В то же время врач в учебном заведении, в зависимости от тарифного разряда, имеет должностной оклад от 4859 гривен до 6061 гривны.

"Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учебных заведениях приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учебные заведения теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей особенно в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Согласно проекту постановления, повышение окладов медицинских работников в школах потребует дополнительного привлечения средств в размере 654,6 млн грн (в том числе из бюджета 5,7 млн грн, из местных бюджетов - 648,9 млн гривен). В частности, по расчетам Министерства образования и науки Украины, ежемесячно это составляет в среднем 54,6 млн грн (в том числе из государственного бюджета 0,5 млн грн, из местных бюджетов - 54,1 млн гривен).

Федерация профессиональных союзов Украины

Федерация профессиональных союзов Украины

Федерация профессиональных союзов Украины

Федерация профессиональных союзов Украины

Ранее сообщалось, что медсестры, которые работают в школе, должны пройти аттестацию. Сделать это можно в первые шесть месяцев после окончания карантина в стране.