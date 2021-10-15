"Газпром" уже трижды сокращал транзит газа: Оператор ГТС заявил о манипуляциях

"Газпром" часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены, - отметили в ведомстве

Российский монополист "Газпром" в этом году трижды сокращал объем транзита газа через территорию Украины, за счет чего, заявления российского руководства о якобы росте поставок являются манипулятивными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его данным, "Газпром" сокращал транзит газа с 1 января - с 186 млн кубометров до 124 млн кубометров в сутки, с 1 сентября - до 109 млн кубометров, а с 1 октября - до 86 млн кубометров, хотя платит за 109 млн.

Макогон также отметил, что "Газпром" часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах, например, в Словакии.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 млрд кубометров, а ежедневные транспортировки 109 млн кубометров. Сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн кубометров в сутки", - написал глава Оператора ГТС.

По его мнению, такое поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы на фоне роста биржевых цен.

"Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность Северного потока-2", - резюмировал Сергей Макогон.

Напомним, ранее российский "Газпром" заявил о постепенном сокращение транзита газа через Украину. Значительную нагрузку компания возложила на"Турецкий поток-2".