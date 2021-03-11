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Один из топ-менеджеров "Укрзализныци" уходит в отставку из-за травли

Ираклий Эзугбая Фото из открытых источников

По словам Эзугбая, кто-то заинтересован в упадке национальных грузовых перевозок

Директор по коммерческой работе и логистике и член правления "Укрзализныци" Иракли Эзугбая заявил, что уходит в отставку из-за травли. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 11 марта, сообщает "Страна.ua".

"Началась травля, которая вышла за разумные пределы. Вместе с этим медленно идет реформа "Укрзализныци", она должна была быть проведена еще 10 лет назад", - заявил Эзугбая.

Также он выразил надежду, что его решение об уходе позволит ускорить продвижение реформы.

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"Исходя из ситуации, я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора. Я надеюсь, что вопрос личный, который доминировал над рациональным принятием решений, будет снят с повестки дня и реформа пойдет", - сказал Эзугбая.

Кроме этого, он отметил, что руководство грузового направления начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений. Таким образом то, что "недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то". 

По словам Эзугбая, "есть какие-то силы, которые не заинтересованы в Национальном грузовом перевозчике".

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Напомним, недавно "Укрзализныця" приостановила курсирование пригородных и региональных поездов в 4 областях, которые попали в красную зону из-за COVID-19.

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