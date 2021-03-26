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Обнародованы новые цены на газ: Сколько будем платить в апреле

Фото из открытых источников

Самая высокая стоимость газоснабжения достигает 8,75 грн за кубометр

В Украине газоснабжающие компании определили стоимость газа для населения на апрель. Об этом сообщает консультационный центр "ГазПравда".

Согласно данным, зарегистрированные в Киеве компании "ЭРУ Людям" и "ЭРУ Трейдинг" предлагают газ по цене 6,75 гривни за кубометр, львовский "ГалНафтогаз" - 6,85 гривни.

Предельную цену, которую позволял выставлять Кабмин до конца марта, а именно 6,99 грн за кубометр, установили большинство газсбытов. По такой цене газ в апреле предлагают снабженческие компании в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Запорожской и других областях.

Стоимость газоснабжения в апреле на уровне 8,25 и 8,75 грн установили мариупольские компании "МарГаз" и "АзовГаз" соответственно. 

Новости по теме: "Нафтогаз" назвал цену на газ для населения в апреле

Напомним, что ранее в Кабмине анонсировали введение фиксированной стоимости газоснабжения для населения. В частности, такую политику уже используют во многих странах мира. 

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