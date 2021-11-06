Облгазы просят повысить тариф на распределение газа в 2,5 раза

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Средневзвешенный тариф на транспортировку газа для населения должен быть повышен минимум в 2,5 раза – с нынешних 1,1 грн/куб. м до 2,75 грн/куб. м. Это связано с тем, что в действующем тарифе газ предусмотрен по цене 7 грн/куб. м при том, что облгазы закупают его по 33 грн/куб.м. Такое мнение высказали в пресс-службе РГК (объединение 20 облгазов из 43), пишет Алена Голубева в материале для 112ua.tv.

29 октября НКРЭКУ приняла постановление № 1909, согласно которому все облгазы были закреплены за "Поставщиком последней надежды". При формировании цены газа на ППН действует привязка к формуле "словацкий реверс +20%". По состоянию на 3 ноября стоимость газа по этой формуле для коммерческих потребителей составляет 33 грн/куб. м, а не 7 грн, как это заложено в действующих тарифах.

"Чтобы покрыть такую себестоимость газа для технологических нужд, необходимо годовую выручку всех операторов ГРС увеличить в 2,5 раза. Это означает, что действующий средневзвешенный тариф (на транспортировку газа для населения, - ред.) 1,1 грн/куб. м необходимо увеличить минимум до 2,75 грн/куб. м", - сказали в пресс-службе РГК.

Облгазы уже подготовили проекты повышения тарифов на 100-400% на 2022 год. НКРЭКУ будет рассматривать их в декабре. Автор материала подчеркивает, что тарифы, скорее всего, не будут утверждены, так как Офис президента требует не допустить их повышения. Это возможно, если при нынешней рыночной цене газа в 35-40 грн/куб. м власти найдут возможность продать облгазам по 7 грн/куб. м 1,4 млрд куб. м (годовая потребность облгазов для покрытия производственно-технических нужд).

В Офисе президента планируют возложить эту обязанность на "Нафтогаз". Но учитывая, что во избежание роста платежек по льготной цене власти должны продавать газ и населению, и тепловикам, и бюджетным организациям, и ТЭС для балансирования энергосистемы, облгазам дешевого газа "Укргаздобычи" может не хватить, отмечает Алена Голубева.

Для сохранения платежки за распределение газа на уровне текущего года, не остается иного выхода, кроме как покупать недостающий газ по 800-900 долл. за 1 тыс. куб. м и продавать его по 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. В таком случае "Нафтогаз" будет работать в убыток и накапливать долги. Больше подробностей - в материале "Последний акт тарифной драмы: Вырастут ли тарифы на распределение газа и на сколько" на сайте 112ua.tv.