ОАСК открыл дело о плате за транспортировку газа для населения

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Истец считает, что нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем газа, чем платит за транспортировку в обязательном порядке

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о плате за транспортировку газа для нужд населения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно обжалования постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 6 марта 2020 года №580 "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, с начала 2021 года, годовая заказанная мощность потребителя определяется исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествующий расчетному календарному году, но не может быть меньшей, в частности, 126 куб. м – для бытового потребителя, который использует газ для подогрева воды и приготовления пищи.

Как отмечается, истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб. м. в обязательном порядке.

ОАСК принял рассмотрение дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 15 июля 2021 года.

Напомним, ранее газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые тарифы на газ. Также определили месячные цены газа на июнь 2021 года.