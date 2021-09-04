Новый транш от МВФ хотят обсудить в сентябре во время визита фонда

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Вопрос о предоставлении очередного транша будет вынесен на заседание Совета директоров

Украина поднимет вопрос возможность получения новых средств от Международного валютного фонда (МВФ) во время визита миссии фонда в Киев. Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом".

"Наш парламент планирует проголосовать два довольно важные законопроекты, один из которых усиливает независимость Национального банка, что так необходимо для страны, где политические дискуссии порой зашкаливают. Второй закон, который должен быть проголосован в Верховной Раде, касается усиления нашей антикоррупционной архитектуры", - сказал он в контексте обязательств Украины.

Он подчеркнул, что вопрос о предоставлении очередного транша будет вынесен на заседание Совета директоров, кроме этого ожидается макро до 14 сентября.

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Напомним, ранее МВФ утвердил выделение СПЗ (специальных прав заимствования) на 650 млрд долларов, из которых Украина получит более 2,7 млрд долларов. Это крупнейшее распределение СПЗ в истории МВФ и вакцина для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.

Украина может потратить 2,7 млрд долларов, полученных от фонда, в результате распределения специальных прав заимствований двумя способами.