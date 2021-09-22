Новые тарифы на электроэнергию для населения: Сколько будем платить с 1 октября

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Цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн / кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч

Министерство энергетики утвердило договоры купли-продажи электроэнергии в рамках новой модели спецобязательств, которая меняет тарифы на электрическую энергию для населения с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Введение новой, финансовой, модели ПСО обеспечит реализацию инициативы президента Украины Владимира Зеленского о снижении тарифов на электроэнергию для населения. Напомним, с 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч", - говорится в публикации.

Как отмечается, что первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко провел заседания аукционного комитета по продаже электрической энергии по двусторонним договорам.

В ходе заседания были утверждены примерные договоры купли-продажи электрической энергии между НАЭК "Энергоатом" и поставщиком универсальных услуг, а также между НАЭК "Энергоатом" и оператором систем распределения – для компенсации технологических затрат электрической энергии на распределение.

Известно, что в договорах прописан порядок купли-продажи электрической энергии, действия сторон в случае временной остановки или уменьшения продажи электрической энергии, и тому подобное.

"Это окончательный этап нормативной подготовки к запуску финансовой модели ПСО с 1 октября этого года. Мы согласовали детали новых договоров купли-продажи с НАЭК "Энергоатом", поставщиками универсальных услуг и ОСР, чтобы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение населения в условиях работы нового механизма ПСО", - подчеркнул Юрий Власенко.

Как сообщалось ранее, 11 августа 2021 года Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют меньше 250 киловатт-часов в месяц.