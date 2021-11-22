Новой программы не будет: Украина ожидает продолжения Stand-by еще на полгода

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Решения ожидают сегодня

Украина ожидает два важных решения со стороны международного валютного фонда (МВФ), в том числе продление действующей программы Stand-by еще на пол года. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.



"Мы ожидаем два решения со стороны МВФ. Первое решение относительно нового транша в 700 млн долларов, а второе решение, которое должно быть принято сегодня - это о продлении существующей программы Stand-by на дополнительные 6 месяцев", - отметил он и объяснил, почему это важно для Украины

"Программа была рассчитана на 5 млрд долларов. Украина, учитывая этот новый транш, который получит – сможет взять из своей зарезервированной суммы тогда 2,8 млрд долларов, 2,2 млрд долларов все еще остается зарезервированными за Украиной. Для того чтобы их была возможность получить - надо продолжить программу. Вот почему важным было бы это решение относительно дополнительных 6 месяцев", - уточнил советник президента.

При этом Устенко добавил, что по этой программе средства поступят на счета Министерства финансов Украины.

"Министерство финансов будет тратить эти средства, оно будет их продавать, а соответственно, будут пополняться золото-валютные резервы страны, которые сейчас находятся на уровне около 30 млрд долларов. Это достаточно весомо, это более чем 4,5 месяца нашего импорта. Считается, что, если речь идет о 3 месяцах, то уже есть достаточная финансовая стабильность", - сказал он.

Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс подтвердил намерение совета директоров рассмотреть второй транш stand-by для Украины 22 ноября.

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Как известно, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около 5 млрд долларов, сразу выделил первый транш объемом финансирования 2,1 млрд.

Было запланировано четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Впоследствии, МВФ 18 октября сообщил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) относительно первого пересмотра программы.