НКРЭКУ повысила тариф на услуги поставщика "последней надежды" с 1 апреля

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Соответствующее решение было принято на заседании 10 марта

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила с 1 апреля тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды" – государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго". Об этом сообщает "Укринформ".

"Уровень тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на II квартал 2021 года, рассчитанный в соответствии с методикой, составляет 360,62 грн/МВт⋅ч, без учета налога на добавленную стоимость. Изменение – на +16,2% от уровня тарифа предыдущего расчетного квартала 310,36 грн/МВт⋅ч (без учета налога на добавленную стоимость)", – указано в проекте решения.

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Как отмечается, в соответствии с пунктом 2.3 главы 2 Методики НКРЭКУ обнародует тариф на услуги поставщика "последней надежды" на официальном веб-сайте не позднее, чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

Известно, что датой вступления постановления определено 1 апреля 2021 года.

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Напомним, недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила оставить неизменным тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 апреля на уровне 293,93 грн за МВт⋅ч.