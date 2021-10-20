Низкие запасы "голубого топлива" в ПГХ Украины ставят под угрозу транзит газа в ЕС, - Корольчук

Юрий Корольчук

По словам эксперта, проблема исключительно в системе того энергетического коллапса, который создан

Низкие запасы "голубого топлива" в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины ставят под угрозу транзит газа в Европейский Союз. Об этом заявил политический эксперт Юрий Корольчук в эфире "Первого независимого".

"В подземных хранилищах из 19 млрд кубов газа, которые были закачаны-из них действительно 4,5 млрд принадлежат "Нафтогазу", а должно было бы быть 9 млрд. Они там купят по хитрой схеме в трейдеров международных тот газ, который в подземных хранилищах же лежит, но они купят его по 560 долларов за 1 тыс. кубометров. Объем газа в подземных хранилищах влияет на транзит российского газа. То есть, если у нас будет меньше газа в подземных хранилищах, а его будет меньше, потому что мы будем отбирать, мы в период пика, например, в январе – феврале и у нас будет в подземных хранилищах даже 12 млрд кубометров – мы не сможем поставить в Европу большие объемы транзитного газа, который будет представлять Россия - у нас нет соответствующего давления в хранилищах. Это риски. Проблема исключительно в системе того энергетического коллапса, который создан", - отметил он.

Также эксперт добавил, что в Украине катастрофически мало угля, должно было быть 3 млн тонн, а есть всего на всего 620 тыс. тонн.

"Мы будем брать электроэнергию в Беларуси и в России", - подчеркнул Корольчук.

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Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что газа, который Украина накопила в подземных хранилищах, хватит для прохождения отопительного сезона. Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа.

"Мы понимаем, что 10-15% процентов из этих объемов принадлежат нерезидентам и могут быть вывезены в Европу, но могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Впрочем даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона", — сказал он.