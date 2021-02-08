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Нидерландские авиалинии совершили первый рейс на синтетическом топливе

Нидерландские авиалинии Фото из открытых источников

Самолет KLM использовал обычное топливо, смешанное с 500 литрами синтетического керосина

Нидерландская KLM выполнила коммерческий рейс Амстердам-Мадрид с использованием топлива, наполовину состоит из синтетического. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что внедрение синтетических и биотопливных альтернатив керосину рассматривают как основной фактор уменьшения выбросов углерода от авиационной отрасли. 

Так, самолет KLM использовал обычное топливо, смешанное с 500 литрами синтетического керосина, изготовленного Royal Dutch Shell, с диоксидом углерода, водой и возобновляемыми источниками энергии, а также обычным топливом для самолета.

"Сделать авиационную промышленность более экологичной - это вызов, который стоит перед всеми нами", - сказала министр инфраструктуры Нидерландов Кора ван Нівенгаузен. 

В компании отмечают, что переход от ископаемого топлива к альтернатив является одной из крупнейших проблем, стоящих перед отраслью".

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Ранее сообщалось, что британские ученые исследуют моживление производства молекул синтетического спирта, которые, при добавлении в алкогольный напиток, дают легкий эффект опьянения, но не имеют негативных последствий – ни похмелья, ни онкологических заболеваний.

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