Незаконная национализация "ПрикарпатЗападТранса" повлекла рост цен на топливо, и ситуация может ухудшиться, - эксперты

Фото из открытых источников

Президент Зеленский незаконно отобрал нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" у группы иностранных инвесторов, которые вложили в него более полумиллиарда долларов и спасли от разрушения. После продолжительного простоя труба с 2016 года начала качать в Украину дешевый дизель. Сегодня этих поставок нет, а на рынке наблюдается дефицит и рост цен

Украина уже несколько месяцев балансирует на пороге топливного дефицита. Виновником этого является украинская власть, которая по политическим соображениям отобрала у частных инвесторов нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" и остановила работу предприятия, что повлекло рост цен на АЗС. И это еще не предел – если поставки из РФ не возобновятся, осенью на рынке может возникнуть дефицит. Об этом говорится в статье "Без трубы – "труба": Как Зеленский спровоцировал кризис на топливном рынке после национализации "ПрикарпатЗападТранса" на сайте NewsOne.

Нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" долгое время был самым выгодным способом транспортировки дизеля в Украину. Поставки по трубе обходились дешевле железнодорожной логистики и дорогой морской перевалки. "В 2014 г. работа предприятия была остановлена. Труба простаивала и рисковала быть продырявленной незаконными врезками. Компанию в прямом смысле слова спасли иностранные инвесторы. В конце 2015 года предприятие у российского ЗАО "Транснефтепродукт" выкупила швейцарская International Trading Partners Анатолия Шефера. Группа западных инвесторов вложила в восстановление работы украинского трубопроводного проекта более 550 млн долларов", – говорится в материале.

Выход на украинский рынок дизельного топлива Proton Energy Group существенно повлиял как на структуру рынка, так и на объемы импортированных нефтепродуктов. Труба давала возможность поставлять дешевое топливо высокого качества, что подтолкнуло цены к снижению.

"Премия к ценовым котировкам на дизель (одна из составляющей цены для покупателя) снизилась с 80-60 долл./т в период простоя "ПрикарпатЗападТранса" до 20 долл./т, когда предприятие снова заработало. Это неминуемо привело к снижению цены для потребителей по всей стране", – пишет автор.

Вскоре даже Минфин был вынужден признать, что нефтепродуктопровод в немалой степени способствует "выбеливанию" рынка и росту поступлений акциза в госбюджет. В Украину поступало достаточно "белого" дизтоплива, чтобы покрыть потребности потребления. Доля контрабанды стремительно сокращалась. В 2016-2018 гг. доля налоговых поступлений от импорта ДТ составила 4,96% в общей сумме доходов бюджета, что на 58% выше, чем средний показатель за 2013-2015 гг. В целом, "ПрикарпатЗападТранс" за 2016-2018 гг. заплатил в госбюджет 358,3 млн грн.

Сегодня "ПрикарпатЗападТранс" после национализации стоит без работы. Огромное предприятие, способное генерировать налоговые поступления в госбюджет, не качает топливо из-за политической позиции президента.

Эксперт Дмитрий Марунич считает, что национализация трубы приведет только к дополнительным издержкам для государства.

"Сегодня нефтепродуктопровод передан "Укртранснафте", которая будет нести издержки по его содержанию до завершения судебного процесса. Надо отметить, что на момент остановки в трубе находилось топливо на десятки миллионов долларов, государство должно будет компенсировать эти средства прошлым владельцам", – пояснил эксперт.

Как заявил оффрек один из высокопоставленных представителей действующей власти, в команде президента не против, если "труба сгниет".

"Что имеем? Российские поставки дизеля под вопросом, белорусские также. А впереди осенняя уборочная и посевная кампании, когда потребление дизеля возрастает значительно. Дизель, ввозимый по морю, – дорогой. Эксперты все чаще говорят, что Украина уже в шаге от кризиса. Если из-за отсутствия дешевой соляры цены в опте вырастут выше предельных значений, АЗС не станут торговать дизелем в убыток и просто остановят его продажи. На рынке наступит острый дефицит и непредсказуемый ценовой ажиотаж", – говорится в материале.

"От этой ситуации проиграют все: потребители начнут платить больше за топливо, а операторы рынка – получат проблемы с поставками топлива на свои сети", – говорит эксперт Геннадий Рябцев.

"Если альтернативу российским поставкам не удастся найти, нефтепродуктопровод сгниет уже через несколько лет", – уверен Дмитрий Марунич.