Несмотря на постановление правительства комуслуги в Украине растут: Нардеп Колтунович назвал причину повышения цен

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За декабрь 2020-го года украинцы заплатили за коммуналку на 10 миллиардов больше, чем в декабре 2019-го года, отметил политик

Тарифы на коммунальные услуги в Украине постоянно растут, потому что происходит повышение цен на отдельные их виды.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина", – заявил Александр Колтунович, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Почему растут коммунальные платежи? Тариф на отопление растет в ряде регионов Украины, НКРЭКУ повысила тариф на производство тепловой электроэнергии, на холодную воду, например, в Киеве с 21 гривни до 27 гривен вырос тариф на водоснабжение и водоотведение. Это все растет. Более того, ликвидировали льготный тариф на электроэнергию. До 100 киловатт было 90 копеек, теперь уже 1,68 гривни и есть перспектива роста до 3,5-4 гривни. Поэтому с этой точки зрения мы понимаем, почему растет стоимость коммунальных платежей", – отметил народный депутат.

Вместе с тем он добавил, что в декабре 2020-го года украинцы заплатили за коммунальные услуги на 10 миллиардов больше, чем в декабре 2019-го года.

"Было 16, стало 26. На ровном месте люди заплатили на 10 миллиардов больше. Каждая рядовая семья заплатила больше", - подчеркнул Колтунович.

Народный депутат также отметил, что на повышение цен на коммуналку влияет и уменьшение добычи отечественного газа.

"Почему его не дают на нужды населения, так как это было все 20 с лишним лет независимости. И последнее: когда нам говорят о рыночных ценах, то сначала уберите газовые прокладки и операторов из стран Словакии, которые никогда не добывали газ", – прокомментировал политик.

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Напомним, в Украине за январь 2021 года на 6% выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды, а тарифы на коммунальные услуги за последний год поднялись на 18,4%.

В частности, за январь тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 0,2%, а за год – на 3,7%. Водоснабжение подорожало на 10,9% за январь и на 31,5% за год, отопление и горячая вода – на 3,3% (за год – на 3,6%), а электроэнергия – на 36,6%.

Кроме того, на 17,3% в январе выросли тарифы на канализацию (за год – на 36,6%) и содержание жилья и придомовых территорий – на 0,5% (за год – 2,8%).