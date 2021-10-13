Несмотря на обнищание населения, власть сознательно уменьшает количество получателей льгот и соцгарантий, - Кушнир
По ее словам, более 200 тысяч семей с детьми лишены субсидий
Политический эксперт Светлана Кушнир заявила, что власть сознательно уменьшает количество получателей льгот и соцгарантий, несмотря на обнищание населения. Об этом говорилось в эфире "Першого Незалежного".
"На самом деле украинских граждан, которые обеднели за последний 2021 год гораздо больше, и людей, которые нуждаются сейчас в помощи в виде жилищно-коммунальных субсидий на оплату квартплат – гораздо больше.
Но государство сознательно уже который год уменьшает количество получателей этих льгот и социальных гарантий, просто сбрасывая все это на простого гражданина, ты сам выживай, как хочешь", - отметила эксперт.
Также она напомнила, что в мае месяце этого года происходит уже автоматический перерасчет жилищно-коммунальных субсидий.
"В связи с тем, что Кабинет министров изменил инструкцию о предоставлении жилищно-коммунальных субсидий и у нас там увеличилась минимальная заработная плата – более 200 тысяч семей с детьми, а это семьи, которые действительно нуждаются в помощи и поддержке государства, были лишены возможности пользоваться жилищно-коммунальными субсидиями. Они вдруг стали все богаче.
Кроме того уменьшение финансирования на эти расходы, как говорит нам Кабмин, было одним из условий того, чтобы в 2021 году МВФ согласовал нам такой бюджет. Они нашли на ком сэкономить на самых бедных", - отметила Кушнир.
Как сообщалось ранее, лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, не будут иметь права на получение субсидии. Есть исключения в отношении лиц, имеющих алко- или наркозависимость, а также к которым применяются меры обеспечения уголовного производства.