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Несмотря на "Большое строительство", в Украине 80%-ная изношенность инфраструктурных объектов, - эксперт

Экономический эксперт Юрий Атаманюк

 Фото из открытых источников

По словам Атаманюка, Украина инвестиционно непривлекательная

Несмотря на "Большое строительство", в Украине 80%-ная изношенность инфраструктурных объектов. Об этом заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк в эфире "Першого Незалежного".

"Есть три точки развития привлечения инвестиций. Это физическая инфраструктура, цифровая инфраструктура и человеческий ресурс. Но у нас нет этих точек, потому что по человеческому ресурсу у нас идет отток трудовой миграции, постоянный, увеличивающийся каждый год. По физической инфраструктуре, несмотря на "Большое строительство", которое пиарится – у нас 80%-ная изношенность инфраструктурных объектов в Украине. А по цифровой инфраструктуре, ну, банально приедьте в село рядом с Кропивницким, и нет банального интернета. Поэтому мы инвестиционно непривлекательны", - отметил он.

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Напомним, ранее Юрий Атаманюк говорил, что государственный бюджет на 2022 год является бюджетом вымывания средств на "Большое строительство". По его мнению, "Большое строительство" надо было организовать по-другому, так, как это организовал Таиланд - он привлек немецкие деньги.

"Немцы построили инфраструктуру в Таиланде, трехэтажные дороги, так называемые трехэтажные хайвеи, и немцы собирали деньги, то есть они были платные. Через 10 лет передали эти дороги правительству Таиланда, и сейчас Таиланд собирает деньги", - рассказ Атаманюк.

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