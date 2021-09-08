Недовольство тарифами на ЖКУ будет увеличиваться, не все местные власти могут сдержать их рост, - Марунич

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич Фото из открытых источников

По его словам, сейчас нужно продавать газ по биржевой цене

Недовольство тарифами на ЖКУ в Украине будет только увеличиваться и не все местные власти смогут сдержать их рост. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Пока плана какого-то особого нет. Появляется информация, что Офис президента настоятельно рекомендует (хоть это совершенно не в рамках закона) – не повышать тариф на тепловую энергию. Потому что газ существенно подорожал и даже то, что "Нефтегаз" продает по 7,4 грн за куб в рамках спец обязательств газ – все равно эту ситуацию не спасает. По сути, власть уже передала центральные полномочия по тарифам на тепло в компетенцию местных властей. И, действительно, меры сейчас будут находиться в крайне сложной ситуации, потому что это ответственность. И еще важно другое, что если в бюджете городском, предположим, большого города, можно изыскать какие-то средства, чтобы эту разницу каким-то образом покрыть, то у нас далеко не все населённые пункты обладают такого рода ресурсами", - подчеркнул он.

При этом Марунич добавил, что ситуация будет сложной, как для местных органов власти, так и для центральной, потому что недовольства будут расти тарифами.

"Если ничего не делать – то, как может быть по-другому? Ключ всей ситуации находиться в законах. В законе написано, что газ продается по биржевой цене, так значит, нужно его продавать по биржевой цене или закон тогда не выполнять. Он сейчас, мягко скажем, недовыполняется. Вот такая вот непростая ситуация", - разъяснил он.

Напомним, что ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что тарифы на отопление будут расти и дальше, а у власти нет никаких механизмов для их сдерживания. Также он добавил, что Кабинет министров не принимает тех решений, которые должны были бы принять и освободить от долгов Теплокоммунэнерго.