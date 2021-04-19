Неделя началась с укрепления доллара: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 1 коп., евро - на 6 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 19 апреля доллар составляет 27,97 грн, евро – 33,52 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,368 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 1 коп. Евро подорожал на 6 коп.

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Напомним, на прошлой неделе правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Поскольку по итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция - до 5,9%.