live
Новости » Экономика Читати новину українською

Неделя началась с укрепления доллара: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подорожал на 1 коп., евро - на 6 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 19 апреля доллар составляет 27,97 грн, евро – 33,52 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,368 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 1 коп. Евро подорожал на 6 коп.

Новости по теме: В НБУ рассказали, почему повысился спрос на валюту

Напомним, на прошлой неделе правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Поскольку по итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция - до 5,9%.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Встреча Зеленского, Макрона и Меркель и новые правила растаможки "евроблях": Главное на утро 16 апреля Субсидии на оплату ЖКУ в Украине: Что может измениться в правилах назначения помощи Продление карантина в Киеве и вывод войск из Афганистана: Главное на утро 15 апреля Эскалация конфликта на Донбассе и войска РФ вблизи границы: К чему готовиться Украине

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |