Не только бедные люди, средний класс уже воет! – Тимошенко о тарифах

Юлия Тимошенко Facebook/Юлия Тимошенко

Людям пообещали снижение тарифов, а в итоге они лупят огромные деньги, подчеркнула народный депутат

От уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине не только бедные люди "воют", уже "воет" средний класс, а богатые люди, когда просматривают платежки, рассматривают возможность переехать в Европу, потому что там ниже тарифы.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Трансляцию вел телеканал "Рада".

"Когда у нас такой красивый рынок появился и почему НАК "Нафтогаз" – газ в хранилищах, и "Укргаздобыча" – газ, который мы добываем, не можем продать напрямую людям? Потому что появилась целая прослойка "прокладок"-посредников. И это не просто коррупция. У меня три вопроса. Во-первых, кто определяет компании, которым дается право покупать дешевый газ в "Укргаздобыче" и в НАК "Нафтогаз" и продавать вдвое дороже людям? Во-вторых, кто делит доходы от этого? И в-третьих, кто ответит перед людьми? Им пообещали снижение тарифов, а в итоге они лупят такие деньги, что уже не только бедные люди воют, уже средний класс воет, уже даже состоятельные люди, когда на свои платежки смотрят, думают, что дешевле жить где-то в Старой Европе, потому что там дешевле тарифы! Вы знаете, такого хамства я уже давно не помню, и поэтому мы либо разбираемся с этим, либо нет", – заявила Юлия Тимошенко.

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Народный депутат напомнила, что политическая сила предложила законопроект № 4680 (проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" (относительно направления природного газа накопленного в неотопительный период и отечественной добычи на нужды населения)), где предусмотрено, что газ собственной добычи и из хранилищ населению следует реализовать с наценкой 30%. Она отметила, что законопроект подписали представители фракций, за исключением "Слуги народа" и "Европейской Солидарности"

Юлия Тимошенко предложила собрать глав фракций и немедленно принять упомянутый проект закона в сессионном зале ВРУ.

Как сообщали, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявляла, что предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за кубометр до апреля 2021 года.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.