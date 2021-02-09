live
Новости » Экономика Читати новину українською

Не раньше конца 2023 года: в правительстве дали неутешительный прогноз по возобновлению туризма

Фото из открытых источников

Впереди еще два года испытаний

По прогнозам, кризис в туристической отрасли будет продолжаться до конца 2023 года. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНИАН.

"По прогнозам туристической отрасли, кризис будет продолжаться до конца 2023 года. То есть, о восстановлении можно будет говорить лишь в конце 2023 года. То есть впереди у нас еще меньше 2 года испытаний", – сказал он.

Отметим, что туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавирус отраслей экономики, поскольку через карантинные ограничения и закрытые границы международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру через пандемию коронавирус за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Новости по теме: Необычный туризм: Чего искать в городах-призраках Украины и живут ли там до сих пор люди

Не меньшими оказались убытки авиакомпании. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок в Европу, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.

В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их внедряют.

Новости по теме: Куда поехать на выходные, если устали от Киева: Топ туристических локаций, чтобы провести выходные

Напомним, ранее во Всемирной туристической организации при Организации Объединенных Наций подтвердили, что через пандемию коронавирус 2020 год стал худшим для туризма за всю историю и ожидается, что он вернется к докоронавирусному уровню не ранее 2023 года

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В "ЛНР" на выходных получат первую пробную партию российской вакцины "Спутник V" Венгрия первой в ЕС зарегистрировала вакцину "Спутник V" ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Россия подала заявку в ЕС на регистрацию вакцины против коронавируса

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
LIVE | Закрытие телеканалов ZIK,
Свобода без слова: Блокировка каналов. Последствия непогоды в Украине | #Новости | 09.02.21
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,