Не раньше конца 2023 года: в правительстве дали неутешительный прогноз по возобновлению туризма

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Впереди еще два года испытаний

По прогнозам, кризис в туристической отрасли будет продолжаться до конца 2023 года. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНИАН.

"По прогнозам туристической отрасли, кризис будет продолжаться до конца 2023 года. То есть, о восстановлении можно будет говорить лишь в конце 2023 года. То есть впереди у нас еще меньше 2 года испытаний", – сказал он.

Отметим, что туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавирус отраслей экономики, поскольку через карантинные ограничения и закрытые границы международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру через пандемию коронавирус за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Не меньшими оказались убытки авиакомпании. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок в Европу, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.

В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их внедряют.

Напомним, ранее во Всемирной туристической организации при Организации Объединенных Наций подтвердили, что через пандемию коронавирус 2020 год стал худшим для туризма за всю историю и ожидается, что он вернется к докоронавирусному уровню не ранее 2023 года.