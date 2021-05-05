"Не можем позволить себе даже свежие овощи". Украинцы рассказали, как на их кошельках отобразился рост цен на продукты

В Украине пасхальные праздники ознаменовались новым ростом цен на продукты. Простые украинцы сетуют, что сейчас, весной, когда на рынках и в магазинах появились свежие овощи, и организм как никогда нуждается в витаминах, купить их они не могут, поскольку цены на продукты - просто заоблачные. А зарплаты и пенсии - не растут. Своим мнением об этом они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Конечно на кошельке сказался рост цен. Мы вынуждены экономить на всем, даже не можем себе позволить купить свежих овощей. Переходим на режим - как во времена дефицита в СССР: борщ, кислая капуста и перловка без масла", - жалуется киевлянка.

"Конечно, приходится экономить абсолютно на всем. Благо есть дача - доедаем домашние закрутки, хоть так выкручиваемся", - говорит херсончанка.

"В том, что сейчас не хватает денег на продукты, виноваты лично те, кто голосовал и избрал некомпетентного руководителя государства. Я, лично, не голосовал", - заявляет житель Краматорска.

"Власть считает, что народ, судя по всему, слишком хорошо живет. При том, что карантин, многие остались без работы, но цены постоянно повышаются. Странные шаги со стороны государства в поддержку своих людей", - отмечает житель Николаева.