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Не хватает денег на субсидии: Правительство будет просить ВР выделить дополнительно 12 миллиардов

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

На субсидии уже использовано более 33 млрд грн из 35,2 млрд грн

Кабмин будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год, поскольку средства на жилищные субсидии заканчиваются - нужно еще 12 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, которое транслировал телеканал совет в Youtube.

По словам главы правительства, на субсидии уже использовано более 33 млрд грн из 35,2 млрд грн.

"До конца года, по подсчетам Министерства социальной политики, нужно будет около 12 млрд гривен. Конечно, мы будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что изменения будут поданы в Раду до следующего четверга, 16 сентября. "Будем просить поддержать, чтобы до конца года субсидии можно было всем людям выплачивать", - подчеркнул премьер.

В то же время, оставшихся денег хватит на выплаты льгот только до начала отопительного сезона.

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Ранее сообщалось, что субсидия в Украине достанется не каждому. Назначение этой льготы зависит от критериев, касающихся материального благосостояния получателя. Самым главным является - площадь жилья.

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