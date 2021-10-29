Не 200 тысяч: Экс-министр соцполитики заявил, что из программы субсидий исключили больше людей

Экс-министр социальной политики Андрей Рева Фото из открытых источников

По его словам, уменьшение суммы субсидий, уменьшает количество субсидиантов

С программы субсидий в Украине исключили гораздо больше 200 тысяч человек, чем отмечалось ранее. Об этом сообщил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"Они врут, как всегда, когда говорят, что только 200 тыс. человек потеряли право на субсидии. Это ложь. Когда мы говорим о корректной цифре, для сравнения, можно взять конец отопительного сезона. Тогда было максимально количество субсидиантов потому, что когда заканчивается отопительный сезон, там есть определенные коммунальные услуги, которые на лето не предоставляются – отопление", - заявил он.

По его словам, из-за этого, сумма, которую нужно платить, уменьшается и, соответственно, уменьшается количество субсидиантов.

"Поэтому максимальная цифра - это состояние на 30 апреля текущего года. И второе, если сравнивать корректно, то нужно месяц к месяцу. Потому, что в августе и в апреле месяце цифра будет разная. В августе она будет объективно меньше.

Август 2020 года - 2 млн 900 тыс. субсидиантов, а сейчас 2 млн 300 тыс. Минус 600 тыс. людей выбросили из программы субсидий. Они впервые в бюджете 2020 года (за 20 лет) сократили социальные расходы на 12 млрд грн, из них 10,5 млрд потеряли систему субсидий. По факту в 2020 году они сократили на 20 млрд программу жилищных субсидий", - отметил экс-министр.

При этом он сообщил, что на 2021 год было предусмотрено 36,6 млрд грн на субсидии. А 22 января 2021 года министр Лазебная сказала: "Нам не хватает 10 млрд грн".

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"Проходит неделя, 29 января ВРУ вносит изменения в бюджет, еще месяца не прошло – программу жилищных субсидий они сокращают на 1 млрд 400 тыс. грн. Далее в апреле месяце они принимают 420 Постановление. В соответствии с этим постановлением я прогнозирую последствия – минус 1 млн домохозяйств они выбросят из программы субсидии", - добавил Рева.

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Как сообщалось, ранее эксперт в сфере ЖКХ Алина Логозяк заявила, что в Украине может не хватить средств субсидиантам, которые заложены в госбюджете-2022.