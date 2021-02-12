НБУ выкупил на межбанке 110 млн долларов для сдерживания укрепления гривны

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 8-12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил покупку валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он купил 90 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 240,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,0 млн долларов.

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Ранее в НБУ заявляли, что факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются положительная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы стран стран. В то же время стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшил условия торговли для Украины