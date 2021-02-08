НБУ выдал банкам 440 миллионов гривен короткого рефинансу

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Короткий рефинанс получили четыре банка

Нацбанк по результатам тендера 5 февраля удовлетворил заявки четырех банков по рефинансированию на сумму 440 миллионов гривен сроком до 84 дней по ставке 6%. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

"Национальный банк Украины сообщает, что 05.02.2021 произошел количественный тендер по рефинансированию банков на срок до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на сумму 440,0 млн. по процентной ставке в размере 6,00% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АО "БАНК "ГРАНТ" получил 46 млн грн рефинансу, АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" - 64 млн грн и АО "БАНК АВАНГАРД" - еще 60 млн грн.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины решил с 22 января 2020 года оставить учетную ставку на минимальном и истории стране уровне - 6,0%.