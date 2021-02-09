НБУ возобновляет стресс-тестирование банков

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризи

Нацбанк после обусловленного коронакризой перерыва прошлого года возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2021 года - она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

"Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризи. Особое внимание будет приковано к реструктуризированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества.

Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, которые имеют банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости)", - пояснили в Нацбанке.

При этом, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Финансовые учреждения отобрали по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно).

Перечень банков: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП банк, Креди Агриколь банк, Прокредит банк, Кредобанк, Идея банк, Правэкс Банк, Форвард Банк, ПУМБ, Банк Пивденный, Таскомбанк, Универсал Банк, Банк Кредит Днепр, Банк Восток, Мегабанк, А-банк, МТБ Банк, Индустриалбанк, Банк инвестиций и сбережений, Банк Альянс, Банк Львов Банк Глобус, Завершено.

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году обещают впоследствии обнародовать на сайте НБУ.

"По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности основного капитала (Н3)", - добавили в НБУ.

Новости по теме: Нацбанк оставил учетную ставку на историческом минимуме

Напомним, прошлогоднее стресс-тестирование показало, что в течение последнего полугодия 2020 года индекс финансового стресса (ИФС) не демонстрировал волатильности и находился на низком уровне. Почти все показатели вернулись к значениям, наблюдавшимся до начала пандемии COVID-19.