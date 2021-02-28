НБУ установил курс гривны относительно иностранных валют: Сколько будет стоить доллар 1 марта

Национальный банк Украины Радио Свобода

По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 2 коп, а евро упал в цене на 30 коп

Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют на первый день весны. В частности, доллар 1 марта будет стоить 27,95 грн, евро – 33,85 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,373 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 2 коп, а евро упал в цене на 30 коп.

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Напомним, ранее НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки о внутренне перемещенных лицах. В частности, в финучреждении отметили, что, согласно валютному законодательству, физлица и физлица-предприниматели, имеющие постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.