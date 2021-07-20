НБУ укрепил курс гривны по отношению к доллару

Украинская валюта укрепилась почти на 2 копейки

Отмечается, что официальный курс гривны к доллару США на 20 июля 2021 года установлен на уровне 27,2132 грн против 27,2301 грн за доллар в понедельник, 19 июля.

Курс гривны к евро - 32,0313 грн против 32,141 грн накануне.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,364 грн.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юрлиц и ФЛП о покупке иностранной валюты только под обязательства.